Девочка умерла на школьной линейке в Ульяновской области

В поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области во время школьной линейки умерла 12-летняя ученица. Об этом сообщили очевидцы 360.ru.

По их словам очевидцев, на мероприятии стояла сильная жара, класс девочки находился прямо под солнцем. Школьнице стало плохо, она потеряла сознание. Девочку доставили в реанимацию, где ее удалось ненадолго привести в чувство, однако вскоре она скончалась.

Как рассказали собеседники 360.ru, 25 сентября ей исполнилось бы 13 лет. При этом у девочки были проблемы с сердцем.

В Следственном комитете Ульяновской области уточнили, что проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают точную причину смерти.

В Бердске перед началом учебного года также случилось ЧП: в школе № 3 «Пеликан» прямо перед репетицией выступления ко Дню знаний скончалась девятиклассница.