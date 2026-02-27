В Электростали в ДТП с ЛиАЗ и фурой пострадали три пассажира

Три человека получили травмы в аварии с участием пассажирского автобуса ЛиАЗ и грузовой машины с полуприцепом в городском округе Электросталь. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

ЧП произошло утром 27 февраля на 111-м километре автомобильной дороги А-107. По предварительным данным, водитель автобуса и не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине фуру.

Трех пассажиров автобуса с травмами доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются. По результатам проверки МВД примет решение в установленном законом порядке.

Ранее в пятницу пассажирский микроавтобус «Газель NEXT City» 35-го маршрута в Ступине столкнулся с грузовиком. Несколько человек пострадали, их доставили в больницу.