В Электростали мощный пожар попал на видео

По словам свидетельницы пожара, возгорание произошло в частном доме.

«Проезжала мимо — был взрыв газа. Есть вероятность, что поджог, но это только разговоры. Горело сильно, приехала машина МЧС и три пожарных расчета. Довольно долго тушили», — рассказала она.

Официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока нет.

На опубликованных кадрах видно, как языки пламени поднимаются выше деревьев, а над районом стоит густой столб серого дыма.

