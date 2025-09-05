На строительной площадке штаб-квартиры Wildberries разгорелся пожар

Пожар произошел на строительной площадке штаб-квартиры Wildberries в Москве. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Информацию о пожаре подтвердила пресс-служба МЧС по городу. По ее данным, огонь вспыхнул у Москва-Сити, на Краснопресненской набережной.

«Загорание было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Сообщения о ЧП 360.ru прокомментировала пресс-служба Wildberries&Russ.

«На площадке загорелся строительный мусор, на месте работает пожарный расчет, огонь оперативно потушен», — подчеркнули в компании.

Ранее пожар произошел в офисном здании в городе Троицк Челябинской области. Пламя распространилось на кровлю общей площадью около 300 квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП могли стать неполадки с электропроводкой на чердаке.