В Екатеринбурге загорелись склады временного хранения вещей

В понедельник, 7 июля, в Екатеринбурге произошел крупный пожар на улице Монтажников. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, в небо над местом происшествия поднимаются клубы сильного дыма. По предварительной информации, огонь охватил склады сервиса «Кладовка-Е», который предоставляет услуги временного хранения вещей.

Возгорание в четырехэтажном здании подтвердила пресс-служба регионального управления МЧС России. Пламя распространилось на площади в 2500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.

К ликвидации пожара привлекли 36 специалистов и 16 единиц техники. Силы и средства наращиваются.