В Екатеринбурге возле гаражного кооператива прогремел взрыв

Возле гаражного кооператива в Екатеринбурге сработало устройство с таймером, в результате чего прогремел взрыв. Об этом Ura.ru сообщил источник в силовых структурах.

Предположительно, механизм привели в действие диверсанты, уточнил собеседник издания.

«Они выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было», — сказал источник.

Полиция разыскивает причастных к взрыву. На месте, где сработало устройство, сейчас работают правоохранители.

В начале сентября жительница Свердловской области угрожала взорвать больницу в селе Верхотурье. Женщина поднялась на второй этаж медучреждения и заявила, что у нее с собой взрывчатка. Прибывшие сотрудники полиции ее задержали. Никто не пострадал.