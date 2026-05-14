Три человека пострадали при наезде иномарки на остановку в центре Москвы

Автомобиль Infinity наехал на остановку в центре Москвы, пострадали три человека. Об этом сообщили в канале столичной ГАИ на платформе «Макс» .

«На проспекте Мира в районе дома 48 водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате произошедшего пострадали три пешехода, которые находились на тротуаре», — отметили в сообщении.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего, на месте работают следователи.

В Гатчинском районе Ленинградской области 12 мая произошла авария с участием мотоциклиста и юного велосипедиста. Водитель мотоцикла Honda на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулся с 11-летним велосипедистом, который пересекал дорогу не спешившись. В результате ДТП оба участника погибли.