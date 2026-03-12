В Екатеринбурге учителя элитной гимназии нашли мертвым

В Екатеринбурге нашли мертвым 32-летнего учителя, который преподавал физкультуру в местной престижной гимназии. Об этом сообщил Е1.ru.

Тело мужчины обнаружили в его съемной квартире через несколько дней после наступления смерти. По предварительной версии, педагог скончался еще 7 марта.

«Мы узнали о произошедшем от директора. Как нам сказали, у него случился инсульт», – рассказала изданию одна из учениц гимназии.

За две недели до смерти учитель ушел на больничный, у него были проблемы с почками и высокое давление.

Ранее стало известно, что учитель физики умер во время урока в Подольске. Предварительной причиной смерти назвали инсульт. Мужчине было 44 года, с детьми он работал больше 23 лет.