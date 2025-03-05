В Екатеринбурге таинственно умер пятимесячный ребенок

Живущая в Екатеринбурге молодая мать уложила пятимесячного ребенка спать, а через некоторое время нашла его мертвым. Об этом сообщил сайт E1.ru .

Женщина поняла, что ребенок не дышит, и вызвала скорую. Медики констатировали смерть грудничка. Следователи проводят проверку, тело отправили на вскрытие.

Знакомый с ситуацией местный житель рассказал изданию, что перед тем, как уложить ребенка, мать кормила его смесью.

«У нее еще два ребенка, поэтому она не сидела с ним постоянно, а просто периодически проверяла. Потом заметила, что он не подает признаков жизни, и вызвала скорую», — отметил собеседник E1.ru.

По его словам, врачи не исключили, что ребенок мог задохнуться. Он добавил, что родителей погибшего младенца уже штрафовали за плохое выполнение родительских обязанностей. Сейчас они воспитывают 13-летнюю дочь и 5-летнего мальчика.

Источник издания также сообщил, что мать погибшего младенца судили за нападение с ножом на сожителя, устраивавшего пьянки.

«Они потом помирились, ей дали условно. Но на детей она руку не могла поднять, это не в ее характере», — объяснил мужчина.

Ранее труп грудничка нашли в квартире одного из петербургских домов. Тело ребенка находилось посреди куч мусора.