Труп младенца нашли в заваленной мусором петербургской квартире

В Санкт-Петербурге в квартире дома на улице Луначарского нашли труп младенца. Жилплощадь оказалась завалена мусором, сообщили в пресс-службе СК.

Тело обнаружили в квартире в Калининском районе города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«При осмотре места происшествия <…> установлено, что тело ребенка было обнаружено в условиях, не пригодных для проживания, при наличии значительного объема мусора и нарушениях санитарных условий», — подчеркнули в ведомстве.

По информации РЕН ТВ, у 26-летней матери ребенка и ее сожителя несколько судимостей. Беспорядок дома и разрисованные стены они объяснили тем, что в квартире идет ремонт.

Знакомый с ситуацией источник издания заявил, что дело возбудили по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В отношении женщины суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее шестилетний мальчик умер в Коми из-за обезболивающего пластыря. Мальчик начал задыхаться, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной смерти стало сильнодействующее вещество, содержащееся в пластыре, которым ребенок залепил рану.