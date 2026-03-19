Врачи Подмосковья спасли стопу подростку, который потанцевал рядом с сервантом

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице врачи провели срочную операцию подростку, который получил серьезные травмы во время домашних танцев рядом со стеклянными дверьми серванта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Диагностика показала, что, помимо ран, частично повреждены сухожилия разгибателей первого пальца стопы.

«Операция проведена по срочным показаниям. Выполнена первичная хирургическая обработка раны, проведена пластика сухожилий разгибателей первого пальца стопы и ушиты раны», — сказал врач-травматолог-ортопед Георгий Труммель.

Скоро ребенку снимут швы. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и теперь проходит лечение дома после выписки из больницы.

