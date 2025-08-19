В Екатеринбурге ребенку оторвало руку на эскалаторе

В одном из торговых центров Екатеринбурга мальчик получил страшную травму — его руку затянуло в эскалатор и оторвало. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Очевидцы рассказали, что все началось с криков. Одна из женщин выбежала на шум и увидела ребенка без руки. Она принесла жгут, бинты и перекись, а маме дала аммиак.

Ребенок оставался в сознании до приезда скорой. Врачи положили травмированную конечность на лед и вместе с мальчиком доставили его в больницу, где хирурги сейчас пытаются спасти пострадавшего.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг.

