Врачи оторвали младенцу руку при родах

В индийском штате Харьяна врачи случайно ампутировали руку новорожденному. Об этом сообщило The Times of India .

Когда родные пострадавшего ребенка обратились с жалобой, их выгнали из больницы. Младенца в итоге отправили в другую больницу.

Расследованием происшествия занимается специальная комиссия, которая установила, что в больнице проигнорировали утвержденные медицинские протоколы и нарушили гарантированное конституцией право на жизнь и здоровье.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой отец сам перегрыз пуповину при домашних родах, и ребенок чуть не истек кровью. Затем всех потрясла уже мать новорожденного, попросившая прибывших врачей отдать ей плаценту, чтобы заморозить и потом съесть.