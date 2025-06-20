В Екатеринбурге преступник сбил полицейского и угрожал ему гранатой

В Екатеринбурге спецназ штурмовал квартиру, в которой скрывался преступник в розыске. Перед этим беглец при попытке задержания сбил на машине полицейского и угрожал ему гранатой, сообщило издание E1.RU .

Мужчина ушел от правоохранителей и спрятался в квартире, но его убежище обнаружили. Очевидцы рассказали, что, судя по экипировке, на штурме работал СОБР.

«Мы видели, только как его выводили в сопровождении росгвардейцев в бронежилетах и с оружием. Потом жильцы рассказали, что квартиру штурмовали, вынесли двери, много шума было», — отметили свидетели задержания.

В результате захвата никто не пострадал. Выяснилось, что мужчина был в розыске по тяжкой статье. При попытке задержания угрожал взорвать гранату, а убегая от силовиков на машине, сбил полицейского, преградившего ему путь.

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