Сотрудники СОБР задержали отца и сына, подозреваемых в убийстве в Истре

Сотрудники СОБР задержали организатора и исполнителя убийства предпринимателя в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, 45-летний житель Истры захотел устранить совладельца бизнеса. Об этом он попросил своего сына и его друга. Молодые люди убили коммерсанта, а труп закопали.

Подозреваемые задержаны и доставлены в следственные органы.

Ранее в Подмосковье мать помогла сыну закопать тело убитой им девушки. Юноша задушил возлюбленную во время ссоры. Вдвоем они вывезли тело жертвы в Тульскую область и закопали в поле. На допросе женщина рассказала о преступлении.