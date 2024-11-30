В Екатеринбурге пожилой таджик заманил девочку в подсобку и заперся с ней на ключ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении мигранта из Таджикистана, который заманил девятилетнюю девочку в подсобку в Екатеринбурге. Об этом сообщил Информационный центр СК России в Telegram-канале .

В интернете появилась информация о том, что 62-летний мигрант из Таджикистана, работавший охранником отдела образования администрации района, заманил девятилетнюю девочку в свою подсобку. Школьница шла в школу по улице Корепина, когда сторож подозвал ее и провел в ее в сторожку. После этого он запер дверь, усадил девочку на колени и попросил помочь скачать приложение на телефон. Когда девочка расплакалась, мужчина выпустил школьницу, вручив ей сто рублей и шоколадку.

Подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело.

Несмотря на рост зарплат в России, трудовые мигранты чаще возвращаются на родину. За прошедший год страну покинули около миллиона иностранцев.