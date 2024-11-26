Около миллиона мигрантов покинули Россию в 2024 году

Эксперт по найму Кладов: Россию в 2024 году покинули почти миллион мигрантов

Несмотря на то, что в России растут зарплаты, трудовые мигранты все чаще возвращаются на родину. За текущий год из страны выехало около миллиона иностранцев. Об этом Ura.ru рассказал эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.

«Отток иностранных рабочих очевиден. С января по сентябрь из страны уехало около одного миллиона человек», — отметил он.

По словам эксперта, в основном это жители Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В начале 2024 года иностранцы, работающие на производстве, получали в среднем около 105 тысяч рублей, сообщил он. К лету их зарплата увеличилась до 150 тысяч рублей. Особенно возросла оплата труда у строителей и курьеров, но это не остановило отток рабочей силы.

«В настоящее время на одного мигранта приходится уже 10 вакансий», — добавил Кладов.

HR-специалист Гарри Мурадян рассказал 360.ru, что возник дефицит рабочей силы в строительной сфере. По его мнению, это произошло из-за оттока кадров в другие отрасли, прежде всего в ВПК, и ужесточения миграционной политики. По словам эксперта, если не будет мигрантов, то могут возникнуть задержки в реализации строительных проектов, что негативно скажется на экономике в целом.

Ранее Дума предложила правительству 10 мер, направленных на совершенствование миграционной политики. В этот перечень вошло предложение о возвращении устного экзамена по русскому языку.