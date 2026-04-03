В Екатеринбурге эвакуировали 50 пациентов пансионата из-за пожара

В Екатеринбурге из частного пансионата на улице Кутузова эвакуировали около 50 маломобильных пациентов из-за пожара поблизости. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в телеграм-канале .

Возгорание произошло в соседнем частном доме, однако из-за угрозы распространения огня решили срочно вывести людей из пансионата. Для координации действий создали оперативный штаб.

По словам замгубернатора и министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, для пациентов заранее подготовили койки в городской больнице № 20. Бригады скорой помощи помогают перевести людей в другие учреждения, медики готовы оказать необходимую помощь.

В МЧС рассказали 360.ru, что площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. На месте работают 14 единиц техники и 40 спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет.

