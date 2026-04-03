Спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме в Дедовске

В четверг, 2 апреля, работники 222-й и 227-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно справились с пожаром в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Дедовск муниципального округа Истра. Они эвакуировали 17 человек.

Начальник ПСЧ-222 Никита Вишнев сообщил, что ночью в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже.

Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление. Специалисты провели разведку, ликвидировали очаг возгорания и эвакуировали людей. Благодаря их оперативным действиям, пожар был полностью локализован на площади 20 квадратных метров, не успев распространиться на соседние квартиры. Никто из жителей не пострадал.