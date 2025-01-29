В Екатеринбурге девушка-подросток выпила энергетик и умерла
Ural Mash: 16-летняя девушка умерла в Екатеринбурге, выпив энергетик
В Екатеринбурге 16-летняя девушка умерла после того, как выпила с друзьями энергетик. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Подростки сидели в подъезде с напитками и общались. Неожиданно у девушки изо рта пошла пена, она упала в обморок и перестала дышать. Друзья вызвали скорую, но спасти подростка не смогли.
Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.
В Пермском крае сердце 14-летнего подростка остановилось, когда он катался с горки с друзьями и ударился грудью о снег. Выяснилось, что у погибшего был шунт в сердце. Ему были противопоказаны физические нагрузки, а на горку он пошел, обманув родителей.