Сердце 14-летнего подростка остановилось во время катания с горки в Кунгуре

Несовершеннолетний умер во время катания с горки в Кунгуре. Происшествие случилось на территории лыжной базы. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на представителей Минздрава Пермского края.

По опубликованным данным, 14-летний подросток при спуске со склона на тюбинге ударился грудью о снег. Вскоре друзья обнаружили его без признаков жизни. Прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.

По сведениям региональных СМИ, погибший имел шунт в сердце. Физические нагрузки были ему противопоказаны. Мальчик сказал родителям, что пойдет просто гулять с приятелями, а сам отправился на горку.