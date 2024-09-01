Пожар в подмосковном Егорьевске унес жизнь ребенка

РЕН ТВ: один ребенок погиб и еще 13 человек пострадали при пожаре в Егорьевске

В Подмосковье в городском округе Егорьевск случился пожар в квартире жилого дома. Пострадали 13 человек, в том числе семеро детей. Один ребенок погиб, сообщил источник РЕН ТВ .

Пожар произошел вечером 31 августа в многоквартирном доме на улице Новой в деревне Юрцово. В 21:28 спасатели локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров, через семь минут потушили открытый огонь.

Сначала появилась информация, что погиб один ребенок и пострадали восемь человек, включая семерых детей. Позже данные уточнили.

«Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, в больницы доставлены 12 человек», — сказал источник телеканала.

Представитель МЧС Московской области подтвердил РИА «Новости» факт возгорания и сообщил о восьми пострадавших.

На северо-востоке Москвы случился пожар в строящемся доме, сообщили «Известия». Огонь вспыхнул на втором этаже.