В Егорьевске подросток насмерть отравился парами освежителя воздуха

В Егорьевске в подъезде жилого дома нашли тело 15-летнего подростка, который насмерть отравился парами освежителя воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУСК.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие назначило несколько экспертиз и опрашивает свидетелей происшествия. Выясняются все обстоятельства.
Егорьевская городская прокуратура взяла расследование дела на контроль.
Ранее пенсионер из Чувашии попытался вывести плесень и грибок из подвала с помощью дыма от шишек хвойных деревьев, но надышался угарным газом и погиб. Пострадали также его дочь и пятеро соседей, которые пытались спасти 86-летнего мужчину.
Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске
Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»
Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске
Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте