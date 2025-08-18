В Егорьевске подросток насмерть отравился парами освежителя воздуха

В Егорьевске в подъезде жилого дома нашли тело 15-летнего подростка, который насмерть отравился парами освежителя воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУСК.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие назначило несколько экспертиз и опрашивает свидетелей происшествия. Выясняются все обстоятельства.

Егорьевская городская прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее пенсионер из Чувашии попытался вывести плесень и грибок из подвала с помощью дыма от шишек хвойных деревьев, но надышался угарным газом и погиб. Пострадали также его дочь и пятеро соседей, которые пытались спасти 86-летнего мужчину.