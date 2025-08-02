Россиянин пытался вывести плесень дымом шишек и погиб. Еще 6 человек пострадали

Житель села Чурачики в Чувашии боролся с плесенью и грибком в подвале гаража с помощью дыма. В результате мужчина отравился продуктами горения и погиб, рассказали в региональном СК .

«Мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате он погиб от отравления продуктами горения», — говорится в сообщении ведомства.

Также пострадали шесть человек, которые пытались его спасти — это его дочь и соседи. Их госпитализировали в токсикологическое отделение.

Следственный комитет назначил необходимые судебные экспертизы. Выяснение всех обстоятельств ЧП продолжается.

Ранее в Новосибирске подростки пытались убить мужчину, нанеся яд на ручку его автомобиля. Преступление не удалось довести до конца, злоумышленников задержали.