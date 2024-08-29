СК возбудил уголовные дела после обрушения двух мостов в Приморье

Следователи возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Министерства транспорта Приморья после обрушения двух мостов в крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве указали, что сотрудники Минтранспорта отвечали за поддержание мостов в надлежащем техническом состоянии, но не предприняли меры по реконструкции, что привело к частичному обрушению переправ через реку Соколовку у села Невское.

В сваях опор моста через реку у села Невское Лесозаводского района разрушилась бетонная конструкция, а на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. В 2013 году мост признали аварийным после обследования, но ремонт так и не провели, уточнили в региональном СУСК.

Мост через реку Соколовку в Чугуевском районе также находился в аварийном состоянии из-за сквозного разрушения покрытия и искажения профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья провести его ремонт в течение двух лет.

На Приморье сильные дожди обрушились еще 19 августа. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока. Из-за дождей автомобильный мост на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка частично обрушился.