СК возбудил уголовные дела после обрушения двух мостов в Приморье

Фото: РИА «Новости»

Следователи возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Министерства транспорта Приморья после обрушения двух мостов в крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве указали, что сотрудники Минтранспорта отвечали за поддержание мостов в надлежащем техническом состоянии, но не предприняли меры по реконструкции, что привело к частичному обрушению переправ через реку Соколовку у села Невское.

В сваях опор моста через реку у села Невское Лесозаводского района разрушилась бетонная конструкция, а на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. В 2013 году мост признали аварийным после обследования, но ремонт так и не провели, уточнили в региональном СУСК.

Мост через реку Соколовку в Чугуевском районе также находился в аварийном состоянии из-за сквозного разрушения покрытия и искажения профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья провести его ремонт в течение двух лет.

На Приморье сильные дожди обрушились еще 19 августа. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока. Из-за дождей автомобильный мост на трассе Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка частично обрушился.

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