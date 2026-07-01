В Дзержинске мужчина получил тюремный срок за покушение на убийство знакомого

В Дзержинске суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, в августе 2025 года между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник был в квартире дома на улице Грибоедова и во время ссоры ударил своего знакомого ножом в живот и спину.

Пострадавшего с ножевыми ранениями доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Благодаря врачам его жизнь удалось спасти.

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.