В ДТП в Липецкой области погиб трехлетний ребенок

МВД: четыре человека пострадали и трое погибли в ДТП в Липецкой области

Три человека погибли в ДТП в Становлянском районе Липецкой области, в том числе один ребенок трех лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Еще четыре человека пострадали, среди них тоже есть несовершеннолетний.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон», где столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen. На месте ДТП работают правоохранители и оперативные службы.

По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве на Миусской улице произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадали две женщины. Одну из них иномарка сбила на тротуаре, медики доставили ее в больницу в тяжелом состоянии. Во вторую пострадавшую попали обломки дерева, от госпитализации она отказалась.