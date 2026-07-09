В ДТП в Курской области погибла 15-летняя девушка

В Конышевском районе Курской области произошло ДТП с тремя автомобилями, погибла 15-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По предварительной информации, брат погибшей был за рулем, он не справился с управлением и вылетел на встречку. Его автомобиль столкнулся с двумя другими. Пассажиром одной из машин был первый замгубернатора Александр Чепик.

Ангелину доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось. Остальным оказали первую помощь и отпустили домой.

«Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка — это огромная трагедия», — написал Хинштейн, выразив соболезнования семье погибшей девушки.

Ранее четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Твери. Водитель легковушки не справился с управлением.