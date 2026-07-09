Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Твери

В Твери на трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком округе произошла авария с участием фуры. Четыре человека погибли, сообщили в МЧС по региону .

«Сегодня сотрудники ПСЧ ликвидировали последствия ДТП на ФАД М-10 „Россия“ в Вышневолоцком МО, где произошло столкновение легкового и грузового автомобилей», — заявили спасатели.

Среди погибших были двое детей, уточнили в региональной прокуратуре. Также жертвами аварии стали водитель и взрослый пассажир.

По предварительным данным, автомобилист на легковушке не справился с управлением и влетел в грузовик.

Ранее в Калининграде пьяный водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Один ребенок погиб. Женщину и ее годовалую дочь доставили в медучреждение.