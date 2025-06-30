В ДТП в Комсомольске-на-Амуре погиб 17-летний водитель

В Комсомольске-на-Амуре 17-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и врезался в электроопору, после чего скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В машине с ним находились двое приятелей: 17-летний парень и 14-летняя девочка. Молодой человек получил легкие травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Судебно-медицинская экспертиза установит, был ли водитель пьян.

Ранее в Иркутской области нелегальные ночные гонки привели к гибели 17-летней девушки. Водитель Toyota Chaser не справился с управлением, вылетел с трассы и сбил троих пешеходов, после чего столкнулся с другой машиной.