В ДТП в Комсомольске-на-Амуре погиб 17-летний водитель

В Комсомольске-на-Амуре 17-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и врезался в электроопору, после чего скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
В машине с ним находились двое приятелей: 17-летний парень и 14-летняя девочка. Молодой человек получил легкие травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
Судебно-медицинская экспертиза установит, был ли водитель пьян.
Ранее в Иркутской области нелегальные ночные гонки привели к гибели 17-летней девушки. Водитель Toyota Chaser не справился с управлением, вылетел с трассы и сбил троих пешеходов, после чего столкнулся с другой машиной.
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