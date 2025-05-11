Нелегальные гонки под Иркутском закончились гибелью 17-летней девушки

В ночь на 11 мая в Ангарске в результате аварии в нелегальных гонках погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Иркутской области.

ЧП произошло на девятом километре трассы Ангарск — Тальяны. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением, выехал за пределы дороги и сбил находившихся рядом пешеходов.

В результате аварии на месте погибла 17-летняя девушка, еще двое пешеходов получили травмы, их отвезли в больницу.