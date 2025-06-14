В ДТП в Дагестане погибла женщина, 8 человек пострадали

Серьезная авария произошла в субботу на трассе в сторону села Гуниб в Дагестане. В результате столкновения двух автомобилей пострадали восемь человек, трое из них — дети. Одна женщина погибла на месте. Об этом сообщил Минздрав республики .

По данным ведомства, пятеро взрослых и трое детей госпитализировали в Гергебильскую центральную районную больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.

ДТП произошло на автодороге «Махачкала — Верхний Гуниб». По предварительным данным, 39-летняя жительница Дагестана за рулем Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Гранта», за рулем которой находился 26-летний житель Хунзахского района. В результате ДТП погибла 60-летняя пассажирка иномарки. Среди пострадавших — семья из Удмуртии, которая находилась в «Гранте», в том числе двое детей.

Ранее 12-летний ребенок погиб, перевернувшись на тракторе в российском регионе. ЧП произошло в Кизилюртовском районе.