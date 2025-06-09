Ребенок погиб, перевернувшись на тракторе в российском регионе

В Дагестане школьник погиб, перевернувшись на тракторе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

ЧП произошло в Кизилюртовском районе. По информации источника, 12-летний парень забрался в сельскохозяйственную машину и проехал примерно 10 метров, после чего потерял равновесие на небольшом склоне. Подросток не удержал трактор, и он перевернулся.

Обнаружившие мальчика без сознания рабочие доставили его в больницу, где врачи констатировали смерть. Полиция по факту смерти проводит проверку. Предполагается, что шестиклассник мог работать в поле незаконно.

Ранее 10-летний мальчик в поселке Лиман Лиманского района Астраханской области погиб от удара током, собирая ягоды с дерева в гостях у дедушки и бабушки. Парень случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током.