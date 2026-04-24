В ДТП у здания Пентагона пострадали 23 человека

Возле здания Пентагона столкнулись два автобуса. В ДТП пострадали 23 человека, включая как минимум 10 сотрудников ведомства, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление отдела корпоративных коммуникаций службы охраны министерства войны США.

Утром в пятницу, 24 апреля, на подъездной дороге к Пентагону столкнулись автобус Omni Ride и транзитный автобус Fairfax Connector. Авария произошла на Метро-Аксесс-роуд.

«Двадцать три пассажира получили травмы. 10 из 23 пострадавших — сотрудники министерства войны», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники экстренных служб доставили 18 человек в больницы. Еще пятерым пострадавшим пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.

О причинах ДТП пока не сообщали, ведется расследование. В районе аварии частично перекрыли движение.

Ранее в США раскрыли причину столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка, которое произошло 24 марта. Тогда погибли два пилота, десятки пассажиров травмировались. Одним из основных нарушений назвали ошибку диспетчера, разрешившего автомобилю пересечь взлетно-посадочную полосу, когда самолет заходил на посадку.