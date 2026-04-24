В США выяснили причины смертельной авиакатастрофы в Нью-Йорке

Сразу несколько факторов стали причиной столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка — от ошибки диспетчера до отсутствия транспондеров на машинах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности.

Одним из ключевых нарушений назвали разрешение диспетчерской службы пожарным пересечь ВПП, когда к ней уже приблизился самолет.

«Местный диспетчер позволил спасательному средству пересечь действующую взлетно-посадочную полосу, даже когда самолет находился на этапе захода на посадку», — указали в отчете комиссии.

Другие причины аварии — проблемы с оповещающими огнями и высокая загруженность диспетчерской службы, в которой сотрудники одновременно поддерживали связь по нескольким вопросам.

Авиакатастрофа с самолетом авиакомпании Air Canada Express в Нью-Йорке произошла 24 марта. Лайнер Bombardier CRJ-900 заходил на посадку в аэропорту Ла-Гуардиа, где столкнулся с пожарной машиной. Погибли оба пилота, еще десятки пассажиров получили травмы.