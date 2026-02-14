В ДТП со скорой на Калужском шоссе пострадали 4 человека

На Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк столкнулись автомобиль скорой помощи и кроссовер Haval. Пострадали четыре человека, сообщил 360.ru источник.

В результате ДТП травмы получили два фельдшера, 50-летний пациент скорой и водитель Haval. Пациента госпитализировали в ГКБ №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и рваной раной. Одного из фельдшеров с ушибом коленного сустава доставили в НИИ Склифосовского.

Второй медработник и водитель легковушки, у которого также диагностировали черепно-мозговую травму, от госпитализации отказались.

Ранее в Южно-Сахалинске машина скорой помощи перевернулась из-за столкновения с Lexus. Серьезных травм никто из участников аварии не получил — у них остались небольшие ушибы.