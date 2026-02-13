Скорая попала в ДТП-перевертыш из-за Lexus в Южно-Сахалинске

Авария с участием машины скорой помощи произошла в Южно-Сахалинске. Автомобиль медиков опрокинулся, столкнувшись с Lexus. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщило издание astv.ru .

В машине находилась пациентка, которую везли в областную клиническую больницу. В результате ЧП у участников аварии не нашли серьезных травм, но выявили небольшие ушибы.

Женщину после аварии привезли в больницу, она проходит дополнительное обследование.

«Сопровождающий медработник и водитель медицинского транспорта находятся в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь не требуется», — заявили в ведомстве.

Ранее смертельное ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Кемерове на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского. Водитель Opel Zafira столкнулся со служебной машиной. В итоге пострадала 33-летняя фельдшер и скончалась 78-летняя пациентка.