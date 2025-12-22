В ДТП с участием скорой в Москве пострадали два человека

В Москве на Перовской улице сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Mercedes. Об аварии сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в 13:42 по столичному времени. Машина «103» ехала без пациентов. В настоящее время известно о двух пострадавших. Подробности аварии и их состояние уточняются.

