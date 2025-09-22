В ДТП с участием мотоцикла в Москве погиб один человек

Один человек погиб в ДТП с участием мотоцикла в Москве на Свободном проспекте. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на мотоцикле ехали два человека. Они сбили пешехода. В итоге двое пострадали, один погиб. Происшествие случилось примерно в 23:00.

Ранее подростки на питбайке сбили 16-летнюю девушку, переходившую дорогу в Раменском. Брат пострадавшей рассказал 360.ru, что несовершеннолетние лихачи сильно превысили скорость. У одного из них не было шлема.

Сестра собеседника шла на тренировку, когда почти перешла дорогу — ее сбил питбайк. Сначала подростки скрылись с места ДТП, но потом вернулись.

Выяснилось, что водителю 15 лет, он состоит на учете в ПДН. Пассажир оказался владельцем питбайка, а также не имел российского гражданства.