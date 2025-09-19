Подросток на питбайке сбил девушку на переходе в Раменском
Подросток на питбайке сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Подробности 360.ru рассказал брат пострадавшей Денис.
«Двое несовершеннолетних молодых людей ехали с превышением скорости, порядка 70-80 километров в час, на питбайке. Без документов, один даже был без шлема. Моя сестра шла на тренировку по боксу в районе Дергаевской улицы, переходила дорогу. Почти перешла, и в этот момент ее сбил питбайк. Несовершеннолетние сразу убежали с места ДТП, но потом вернулись. К слову, водитель — парень 15 лет, состоит на учете в ПДН. Пассажир сзади — владелец питбайка, не является гражданином России, приезжий из СНГ», — заявил он.
Сейчас, по словам Дениса, сестра в клинике Рошаля в Москве, проходит обследования. У нее диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Состояние стабильное, но здоровью нанесен серьезный ущерб.
Очевидец Александр тоже подтвердил 360.ru, что двое молодых людей сбили девушку на пешеходном переходе в Раменском.
«Когда мы с женой проезжали, она уже сидела на парапете, ей первую помощь оказывали. <…> Питбайк несся 80-100 километров в час, сбил девушку. У нее плохо с памятью стало после удара такого. Скорая ее забрала, все нормально», — отметил он.
По словам Александра, молодой человек не пытался скрыться. Приехали сотрудники ГИБДД, он с ними и заполнял бумаги.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, виновнику аварии 17 лет. Он сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Раменская городская прокуратура следит за выяснением всех деталей ДТП, как уточнили в пресс-службе ведомства. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка, управлявшего питбайком, к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее в Ставрополье подросток на питбайке погиб после ДТП с бетономешалкой. По предварительным данным, двое подростков выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю. Жертвой аварии стал один из пассажиров питбайков.