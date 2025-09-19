Сегодня 18:00 Подросток на питбайке сбил девушку на переходе в Раменском 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

ДТП

ГИБДД

Дороги

Россия

Водители

Раменское

Подросток на питбайке сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Подробности 360.ru рассказал брат пострадавшей Денис.

«Двое несовершеннолетних молодых людей ехали с превышением скорости, порядка 70-80 километров в час, на питбайке. Без документов, один даже был без шлема. Моя сестра шла на тренировку по боксу в районе Дергаевской улицы, переходила дорогу. Почти перешла, и в этот момент ее сбил питбайк. Несовершеннолетние сразу убежали с места ДТП, но потом вернулись. К слову, водитель — парень 15 лет, состоит на учете в ПДН. Пассажир сзади — владелец питбайка, не является гражданином России, приезжий из СНГ», — заявил он. Сейчас, по словам Дениса, сестра в клинике Рошаля в Москве, проходит обследования. У нее диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Состояние стабильное, но здоровью нанесен серьезный ущерб.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Очевидец Александр тоже подтвердил 360.ru, что двое молодых людей сбили девушку на пешеходном переходе в Раменском. «Когда мы с женой проезжали, она уже сидела на парапете, ей первую помощь оказывали. <…> Питбайк несся 80-100 километров в час, сбил девушку. У нее плохо с памятью стало после удара такого. Скорая ее забрала, все нормально», — отметил он. По словам Александра, молодой человек не пытался скрыться. Приехали сотрудники ГИБДД, он с ними и заполнял бумаги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, виновнику аварии 17 лет. Он сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД России по Московской области 1/3 Фото: ГУ МВД России по Московской области 2/3 Фото: Прокуратура Московской области 3/3

Раменская городская прокуратура следит за выяснением всех деталей ДТП, как уточнили в пресс-службе ведомства. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка, управлявшего питбайком, к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ранее в Ставрополье подросток на питбайке погиб после ДТП с бетономешалкой. По предварительным данным, двое подростков выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю. Жертвой аварии стал один из пассажиров питбайков.