В ДТП с такси и Bentley в Москве погиб человек

Вечером 27 сентября в Москве произошла крупная авария, в которой погиб человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 23:49. Столкнулись три автомобиля: такси, а также иномарки Haval и Bentley.

Находившийся в такси человек скончался на месте. Еще один, передвигавшийся в Bentley, пострадал. Из-за аварии перекрыли три полосы движения в сторону области. Разлива топлива не произошло.

Ранее стало известно, что в Удмуртии в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком погибли три человека. Авария произошла на федеральной автотрассе в Можгинском районе в районе деревни Чумойтло.