В Удмуртии в аварии с легковым автомобилем и грузовиком погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на федеральной автотрассе в Можгинском районе в районе деревни Чумойтло, столкнулись легковой автомобиль Cherry и грузовой Volvo.

«Погибли три человека, водитель и пассажиры легковушки (все взрослые, личности устанавливаются). Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции региона.

