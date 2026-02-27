В момент ДТП с пассажирской «Газелью» и грузовиком в салоне маршрутки находились 15 человек. Обошлось без жертв, однако семь человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Главной задачей прибывших на место спасателей стала помощь медикам: специалисты аккуратно транспортировали пострадавших в автомобили скорой помощи, а также оказывали психологическую поддержку пассажирам.

Четверых пострадавших доставили в Подольскую областную клиническую больницу. Среди них мужчина 1961 года рождения, он получил перелом позвоночника и ушиб грудной клетки, а также три женщины с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями и переломами.

«Еще трое пострадавших — женщины 1984, 1988 и 2000 годов рождения — обратились в травматологический пункт города Ступино. Водители грузового автомобиля и автобуса в медицинской помощи не нуждались», — заключили в пресс-службе.