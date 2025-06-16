Два человека пострадали в ДТП с трактором на севере Москвы

Днем 16 июня на севере Москвы, на 79-м километре внутренней стороны МКАД, столкнулись трактор, «Газель» и иномарка Peugeot. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация об аварии поступила в экстренную службу в 15:51. Пострадали два человека. По предварительной информации, одного из них спасателям пришлось деблокировать. Получивших травмы передали врачам скорой помощи.

Ранее стало известно, что зажатого в кабине после ДТП водителя автобуса спасли сотрудники «Мособлпожспаса» в Подольске. Авария произошла на 45-м километре федеральной трассы М-2 «Симферопольское шоссе». Пострадали 10 человек в возрасте от 18 до 75 лет.