В ДТП с баскетбольной командой в Челябинской области пострадали восемь человек

Утром 22 мая в Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса, на котором возвращалась домой после соревнований баскетбольная команда «Бионорд Про» из Пермского края. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в «Максе».

«В результате аварии пострадали восемь человек. И, к сожалению, погиб водитель автобуса», — написал он.

Одного из сопровождавших команды доставили в больницу Златоуста с травмами средней степени тяжести. Ему потребовалась операция.

Другие пострадавшие члены команды обратились за медицинской помощью в поликлинику Златоуста. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

После аварии глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств аварии, сообщила пресс-служба Следкома. Уголовное дело завели по статье об оказании небезопасных услуг.

Предварительно правоохранители установили, что на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» водитель автобуса выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком.

