В ДТП с баскетбольной командой в Челябинской области пострадали восемь человек
Утром 22 мая в Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса, на котором возвращалась домой после соревнований баскетбольная команда «Бионорд Про» из Пермского края. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в «Максе».
«В результате аварии пострадали восемь человек. И, к сожалению, погиб водитель автобуса», — написал он.
Одного из сопровождавших команды доставили в больницу Златоуста с травмами средней степени тяжести. Ему потребовалась операция.
Другие пострадавшие члены команды обратились за медицинской помощью в поликлинику Златоуста. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
После аварии глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств аварии, сообщила пресс-служба Следкома. Уголовное дело завели по статье об оказании небезопасных услуг.
Предварительно правоохранители установили, что на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» водитель автобуса выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге автомобиль влетел в толпу на остановке, пострадали два человека.