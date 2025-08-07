Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из больницы

Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции утром, выписались из больницы, один остается под наблюдением врачей, его состояние стабильно. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Руководитель комитета по страхованию Кирилл Сгибнев рекомендовал пострадавшим обратиться в страховую компанию за компенсациями.

Посольство в Анкаре подтвердило информацию и заверило, что продолжает контактировать с госпиталем и полицией в Карамане.

Ранее издание Readovka сообщило, что микроавтобус, в котором туристы ехали из Анталии на фестиваль в Каппадокию, столкнулся с легковым автомобилем. Травмы в общей сложности поступили восемь человек.