Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из больницы

Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции утром, выписались из больницы, один остается под наблюдением врачей, его состояние стабильно. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
Руководитель комитета по страхованию Кирилл Сгибнев рекомендовал пострадавшим обратиться в страховую компанию за компенсациями.
Посольство в Анкаре подтвердило информацию и заверило, что продолжает контактировать с госпиталем и полицией в Карамане.
Ранее издание Readovka сообщило, что микроавтобус, в котором туристы ехали из Анталии на фестиваль в Каппадокию, столкнулся с легковым автомобилем. Травмы в общей сложности поступили восемь человек.
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности во время купания и рыбалки
Подъезды и фасады многоквартирных домов привели в порядок в Мытищах
Диких свиней с синим отравленным мясом обнаружили в Калифорнии
На сочинском пляже задержали 12 полностью голых пловцов
Волонтер из Лобни станет координатором на международном конкурсе «Интервидение»
Мигрантов в Тюмени оправдали после стрельбы по машине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте