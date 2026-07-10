Десять человек пострадали при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Калмыкии

В лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали 10 человек, в том числе двое детей. ДТП произошло в Яшкульском районе в Республике Калмыкия, об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Авария произошла в 01:30 на 208-м километре автодороги ФАД Р-216. К месту дорожно-транспортного происшествия выехали машины со специалистами Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.

В Курской области накануне в ДТП погибла 15-летняя девочка. Авария произошла в Конышевском районе, столкнулись три автомобиля. Брат погибшей был за рулем, он не справился с управлением и вылетел на встречку. Его автомобиль столкнулся с двумя другими.