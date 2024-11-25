В ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти пострадали 11 человек

Автобус влетел в грузовой автомобиль в Ломоносовской районе Ленобласти, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Авария произошла в 7:24 в поселке Новоселье. На место прибыла Госавтоинспекция, она установит обстоятельства ДТП.

По данным пресс-службы, за рулем рейсового автобуса находился выходец из государства Центральной Азии. Он въехал в припаркованную у обочины фуру.

Ранее в Дагестане перевернулась «Газель», пострадали 10 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, семеро — в среднетяжелом.

В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили, что среди пассажиров был подросток. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медпомощь.