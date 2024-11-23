«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане, пострадали 10 человек

Минздрав: в Дагестане из-за перевернувшейся «Газели» пострадали 10 человек

«Газель» с пассажирами перевернулась в Буйнакском районе Дагестана на автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные семеро — в среднетяжелом. Среди пострадавших есть подросток.

«Трое пострадавших, в том числе одна женщина с переломом грудного позвонка, в тяжелом состоянии», — отметила пресс-служба.

Врачи занимаются стабилизацией получивших травмы. Они также провели консультации с Дагестанским центром медицины катастроф о дальнейшей тактике ведения и возможности последующей перевозки пациентов в Махачкалу. Ситуация с пострадавшими находится на контроле врио министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Информацию о ДТП подтвердило МЧС по Дагестану. По его данным, погибших нет.

Ранее массовое ДТП с участием «Газели» произошло в Тюмени. Пьяный водитель иномарки влетел в муниципальный автобус, третьим участником аварии стал грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал один пассажир.