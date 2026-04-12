В ДТП с автобусом и фурой на Сахалине пострадали 16 человек

ГИБДД: 16 человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине, 4 госпитализировали

В результате аварии с пассажирским автобусом и фурой в Сахалинской области пострадали 16 человек, из них четверых доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 307-м километре автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в 08:10 по местному времени. Водитель грузовика FAW не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в автобус ПАЗ.

В результате столкновения 12 пассажирам автобуса оказали разовую медицинскую помощь. С различными травмами в больницы доставили четырех пассажиров автобуса.

Очевидцы рассказали 360.ru, что после этого произошли еще несколько столкновений, на месте работает полиция.

«Там три аварии практически сразу произошли друг за другом. Район от Ольховки до Никольского», — уточнили они.

Днем ранее два человека погибли в ДТП с легковушкой и «Газелью» на севере Москвы.